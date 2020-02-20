Автоновости: Skoda выпустила юбилейный экземпляр модели Octavia

20.02.2020, 19:14, Новости дня

Чешский автогигант Skoda выпустил 7-миллионый экземпляр популярной модели Skoda Octavia.

В частности, юбилейное событие для данной марки состоялось сегодня на заводе в Млада-Болеславе. Напомним, первые экземпляры Octavia вышли с конвейера в далеком 1959 году. Известно, что порядка 20 лет прошло с момента вхождения в концерн Volkswagen Group, который серьезно отразился на общей стратегии выпуска. Напомним, в прошлом году всего удалось продать в мире свыше 363 тысяч машин данной модели.

Сообщается, что новый Skoda Octavia отличается более просторным и комфортным салоном, а также применением передовых опций и систем безопасности. Кроме того, в дальнейшем производитель намерен продемонстрировать на рынке еще более продвинутые модификации модели Skoda Octavia.