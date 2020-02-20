Опубликовали фото кроссовера Exeed TXL для России

20.02.2020, 19:14, Новости дня

Китайский автомобильный бренд на закрытой выставке продемонстрировал публике новый кроссовер под названием Exeed TXL.

Данный автомобиль в скором времени поступит в продажу на российском рынке. Также стоит отметить, что в салоне применили кожаные кресла, придающие более дорогой дизайн интерьеру. Кроме того, деревянные вставки на боковых панелях и на руле создают еще более эксклюзивный дизайн для кроссовера Exeed TXL. В центральной консоли предусмотрен дисплей мультимедийной системы автомобиля.

Под капотом нового кроссовера предусмотрели 1,6-литровый бензиновый агрегат с мощностью 190 л.с. Автомобиль получил 7-ступенчатую автоматическую трансмиссию и систему полного привода. Старт продаж Exeed TXL в РФ запланирован на третий квартал текущего года.



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