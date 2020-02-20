Российская полиция пересядет на седаны Hyundai Solaris

20.02.2020, 19:14, Новости дня

Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени может выпустить спецверсию популярного седана Solaris, который поступит на службу в МВД России.

В частности, уникальные модификации автомобилей уже получили сертификацию в России, что позволяет в ближайшее время начать сборку серийных экземпляров. Выпуском полицейских седанов Solaris займутся на производственной площадке, работающей в Санкт-Петербурге. Предложенные спецверсии практически ничем не отличаются от базовых модификаций седана Solaris.

Однако указано, что в снаряженной массе превышен на 30 кг допуск, предполагающий установку специального оборудования. Под капотом данных седанов применили 1,4 и 1,6-литровые бензиновые моторы с мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Остальные детали пока не раскрываются.