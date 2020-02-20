Автоновости: Hyundai и Kia впервые научили коробку переключаться «по ситуации»

20.02.2020, 19:12, Новости дня

Компании Hyundai и Kia заявили о разработке первой в мире системы переключения передач, которая ориентируется на дорожную и транспортную обстановку и будет применяться на будущих моделях компаний ради снижения расхода топлива.

Предиктивная система Information and Communication Technology (ICT) Connected Shift System позволяет коробке перейти на оптимальную ступень на основе информации о дорожной обстановке и плотности транспортного потока впереди.

Блока управления трансмиссией TCU собирает и обрабатывает в режиме реального времени информацию от обеспечивающих систем, в частности — камер и радара интеллектуального круиз-контроля, а также 3D-навигации, в памяти которой заложены высокоточные карты. 3D-навигация учитывает наличие спусков и подъемов, градиент дорожного полотна, профили поворотов и разнообразные дорожные события, а также текущее состояние транспортного потока. При помощи радарного датчика определяется скорость и расстояние между автомобилем и другими участниками движения, фронтальная камера обеспечивает информацию о дорожной разметке и полосах движения.

На основе этих данных и рассчитывается оптимальный сценарий переключения передач, который создается искусственным интеллектом. К примеру, когда прогнозируется длительное замедление, а радар определяет, что движущееся впереди транспортное средство не прибегает к резким изменениям скорости, возможно временное размыкание сцепления в трансмиссии и переход на движение накатом (на нейтральной передаче) для повышения топливной экономичности.

Испытания показали, что при преодолении такого участка автомобилем, оснащенным данной системой, совершается примерно на 43% меньше переключений передач и снижение частоты использования тормозной системы примерно на 11%. Когда требовалось резкое ускорение для встраивания в поток при выезде на магистраль, коробка автоматически переключалась в режим Sport. После встраивания в поток, система вновь возвращалась к установленному ранее режиму движения, позволяя вести автомобиль безопасно и экономично.

При сбросе газа также включался и режим торможения двигателем — это происходило при получении информации и предстоящем проезде «лежачих полицейских», спусков или мест с более низким лимитом разрешенной скорости. В дальнейшем систему «научат» взаимодействовать со светофорами с использованием связи стандартов LTE или 5G.

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АвтоВести



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