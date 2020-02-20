В Москве открыли центр Доктора Лизы

20.02.2020, 19:12, Новости дня

В столице сегодня открылся центр Доктора Лизы — женщины, посвятившей себя помощи тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию. Три года назад она погибла в авиакатастрофе, но многочисленные последователи самоотверженно продолжают благородное дело.

Халат Доктора Лизы (один из тех, в котором она ездила и на Донбасс, и в Сирию), ее медицинский чемодан (с ним была и во время наводнения в Крымске, и когда горели леса по всей РФ в 2010 году) и трогательное "мама" на открытке.

"Для кого-то, конечно, она была врачом, но для многих она была мамой, они ее называли мамой. Говорили: мама пришла, особенно, когда бездомные. И как раз этот дух, мне кажется, остался", -говорит Глеб Глинка, муж Елизаветы Глинки, председатель совета фонда "Доктор Лиза".

В день рождения Доктора Лизы — открытие центра ее имени. В новых залах фотовыставка об истории помощи и милосердия, а в кабинетах фонда — работа без остановки. Готовят ужин: каждый четверг и субботу проходит акция на площади трех вокзалов.

— Там мы кормим бездомных.

На рабочем столе стоят фотографии детей, которых Доктор Лиза спасала в Донбассе. Помощь им там оказать было невозможно, нет оборудования, нет квалифицированных врачей. Тогда Елизавета Глинка эвакуировала почти 400 детей.

Ее гуманитарную миссию продолжает фонд. Рядом папка с личными делами семей, которыми занимаются ежеминутно. Помощь — каждый день.

"Это может быть одинокая мама с двумя детьми-подростками. Мама при этом (это настоящий случай) слепая, она не может найти работу. А вот сейчас мы ждем, когда к нам приедет Даня Горлинский из Луганска — у него онкология. Здесь в Бурденко мы смогли пробить ему химию", — рассказывает Наталья Авилова, директор фонда им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза"

Новый центр станет не только музеем памяти, но и образовательной площадкой: курсы первой помощи, по уходу за тяжелобольными, лекции о работе в чрезвычайных ситуациях.

"Это будут обучающие информативные мероприятия. Здесь у нас будет полноценный экран, проекторное оборудование. Сделано это, чтобы обменяться опытом и тем самым вдохновить", — объясняет Алина Комиссарова, руководитель программы "Центр Елизаветы Глинки".

Те, кто вдохновляли Доктора Лизу, в историческом зале центра: знаменитый хирург Николай Пирогов, императрица Мария Федоровна, великая княгиня Александра Петровна.

А этот зал пополнится результатами новых добрых дел, здесь появится мультимедийный экран с историями тех, кто нуждается в помощи, и контактами тех, кто готов помочь. Такая база данных добрых людей.

Двери центра уже открыты. А с 1 марта там начнут принимать вещи для бездомных, больных, пенсионеров. Помочь можно по адресу улица Пятницкая, 18/3.

Текст:

"Вести-Москва"