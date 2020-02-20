Названы главные авторынки мира в 2019 году. Россия не в ТОП-10

20.02.2020, 19:12, Новости дня

Аналитики подсчитали, что в 2019 году в мире продали 90,3 млн новых автомобилей. При этом около 60% от этого объема машин поделили между собой всего пять стран.

Эти страны — Китай, США, Япония, Германия и Индия, вычислили в агентстве «Автостат». В Китае, невзирая на спад в 8,3%, за прошлый год было проданы 25,4 млн новых автомобилей.

На авторынке США тоже спад: минус 1,5% и 17 млн проданных автомобилей. На третьем месте мирового рейтинга — Япония, чей рынок за 2019 год также упал на 1,5%, сократившись до 5,1 млн единиц.

Рынок Германии удерживает звание крупнейшего в Европе и четвертого в мире, и в 2019 году он прибавил 5% и набрал 3,6 млн продаж. Индийский авторынок в 2019 году упал больше всех: продажи сократились на 12,3% и составили скромные 3 млн автомобилей.

После Индии — Бразилия с ростом продаж на 7,6% (до 2,7 млн штук), обогнавшая Великобританию, чей рынок сбавил (-2,4%) до 2,3 млн штук.

Россия в мировом рейтинге заняла только 12-ю позицию, хотя европейском «зачете» она на 5-м месте. Результат РФ — 1,76 млн проданных автомобилей (-2,3%), чуть менее Южной Кореи, которая 2,8% и показала уровень продаж в 1,77 млн штук.



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