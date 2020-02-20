«Избивали и кидали в грязь» депутатов: москвичи вышли на протесты против строительства «дома-монстра»

20.02.2020, 19:10, Новости дня

Застройщик вызвал на подмогу сотрудников ЧОПа, а жители микрорайона — полицию, но та не вмешивалась.

Шесть человек пострадали, а трое, в числе которых два депутата Мосгордумы Екатерина Енгалычева и Евгений Ступин, были госпитализированы – вот предварительный итог первого «боя» жителей Мичуринского проспекта в Москве.

Протестующие выступали против строительства в парке многоэтажного дома, которого прозвали «домом-монстром», вместо обещанных школы, детского сада и поликлиники. По ту сторону «баррикад» находились охранники и рабочие застройщика «Ташир», которые без стеснения избивали людей.

Конфликт между компанией «Ташир» Самвела Карапетяна и местными жителями продолжается уже два года.

Накануне вечером 19 февраля активисты попытались остановить движение строительной техники. Как сообщил один из активистов Василий Лузинович, всех, кто мешал проезжать строительной технике, «избивали и кидали в грязь». При этом люди уверены, что никаких документов, разрешающих строительство «дома-монстра» нет.

В рядах активистов были и депутаты Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева и Евгений Ступин. Сначала автомобиль Енгалычевой заблокировали люди застройщика, положили под колеса спереди бетонные блоки, а сзади – землю в мешках. Так гражданкавсю ночь и провела в автомобиле, сообщила парламентарий в своем Telegram-канале.

«Это, конечно, нечто. Чтобы вот так депутатов городской Думы били, по земле волочили, такого, по-моему, еще не было. Здесь и жителей головой об предметы роняли, это все целенаправленно, при попустительстве сотрудников правоохранительных органов, абсолютное бездействие. Я пребываю сейчас в шоке», — сообщила Енгалычева, добавив, что людей таким образом вынуждают выходить на митинги и протесты.

Ступин подтвердил, что с людьми обходились жестко, пострадали до 20 протестующих, нескольких увезла скорая.

В свою очередь, застройщик назвал все это провокацией. Разрешение на строительство у Самвела Карапетяна действительно есть. Дело в том, что решение по району, где нужны детский сад и школа, было принято в сентябре 2016 года в ходе заседания Градостроительно-земельной комиссии Москвы. Однако через два года в мэрии по неизвестным причинам раздумали строить образовательные учреждения.

Тогдашний вице-мэр, а ныне вице-премьер Марат Хуснуллин выступил с инициативой: не строить социальные объекты – школу с детсадом, а поставить высотку. И обосновал – «в связи с социальной обеспеченностью населения».

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