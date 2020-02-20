«Из фляги вискарь не подливай»: Поклонская посвятила Шнурову стих

20.02.2020, 19:06, Новости дня

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская написала стихотворение, посвященное лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову. Творение политик разместила на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что Шнуров вступил в петербургское отделение "Партии роста». По словам артиста, с ним работа однопартийцев будет веселее, поскольку он внесет яркие краски в работу. Кроме того, лидер группы "Ленинград" не исключает возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году.

Наталья Поклонская в своем стихотворении попросила представить Шнурова в качестве депутата, как с трибуны гремит его "петербургский мат", а к Думе подъезжает лимузин, из которого гремят песни с бранными словами.

Зампред комитета Госдумы обратилась к лидеру группы "Ленинград" со словами о том, что в Думе ему "не нальют рюмку коньяку", поскольку в буфете имеются компот и чай. Кроме того, Поклонская посоветовала артисту не подливать в напитки из фляги "вискарь".

В заключении стихотворения депутат от Крыма отметила, что все "лабутены" и "очки Собчак" Шнурова никак не рифмуются в законы.



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