Арест замначальника Генштаба признан законным

20.02.2020, 19:06, Новости дня

Второй Западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ Халила Арсланова, обвиняемого в хищении 6,7 миллиарда рублей.

Просьбы защитников генерал-полковника выпустить его под подписку о невыезде или под залог в размере 550 тысяч рублей судья отклонил, передает "Интерфакс". Сам Арсланов в суде заявил, что ему требуется операция. Свою вину он не признает.

Следователь Сергей Пешков и военный прокурор выступали против изменения меры пресечения Арсланову.

Уголовное по факту хищения средств при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники было возбуждено в 2013 год. В 2019 году Халилу Арсланову было предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ.



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