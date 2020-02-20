Microsoft возьмёт под защиту устройства на Android и iOS

20.02.2020, 19:06, Новости дня

Компания Microsoft намерена выпустить собственный антивирус для iOS- и Android-устройств. Новое приложение — Defender («Защитник») — будет главным образом служить для предотвращения вредоносных и фишинговых атак. Его релиз состоится позднее в этом году, сообщает CNBC.

В компании признают, что встроенные в операционки Apple и Google системы защиты неплохо справляются со своими обязанности. «Они довольно безопасные, но это не то же самое, что безопасные, — сказал вице-президент Microsoft Роб Леффертс. — Вредоносные программы попадают и на эти платформы».

По словам Леффертса, пользователи запросто могут подхватить вирус, скачав приложение за пределами официального магазина Google Play. Defender поможет справиться и с фишингом (когда злоумышленники создают поддельные версии официальных сайтов с целью хищения данных у пользователей), сопоставляя реальные адреса страниц с «обманками». Как Defender будет бороться с вирусами на iOS, где возможности сторонних утилит очень ограничены, он не пояснил.

В прошлом году Microsoft выпустила для компьютеров Apple антивирус Advanced Threat Protection (ATP), который ранее был доступен только в «Защитнике Windows» на Windows 10. Приложение Defender ATP предлагает защиту от вирусов и угроз в режиме реального времени, а также позволяет полностью или частично просканировать операционную систему и файлы на предмет вредоносного кода. Пока эта утилита доступна только предприятиям.

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