В России пенсионерка отправила Путину свою прибавку к пенсии

20.02.2020, 19:06, Новости дня

Челябинская пенсионерка Елена Карпеня отправила президенту России Владимиру Путину прибавку к своей пенсии, которая составляет 1 рубль 10 копеек (39 украинских копеек). Об этом 18 февраля сообщил российское издание «74.ru».

Отмечается, что таким образом пенсионерка хотела выразить недовольство суммой, которую ей добавили в результате индексации пенсии. 

Подобную прибавку женщина назвала «оскорбительной» и добавила, что только за отправку денежного перевода ей пришлось заплатить 81 рубль (31 грн).

Издание пишет, что Карпеня сопроводила свой банковский перевод следующим сообщением: «Огромное спасибо за январскую индексацию (1 рубль) учитель 33 г. стажа».

В комментарии изданию изданию, женщина рассказала, что 33 года работала учителем английского и изначально её пенсия была 7200 рублей (около 2700 грн), в декабре прошло года – 9224 рублей (около 3500 грн), а в этом году – 9225 рублей.

Пенсионерка отметила, что «лучше бы ничего не делали, чем так унижать людей».

На ситуацию отреагировали в Кремле. В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что нельзя на конкретном примере делать обобщения, пишет «Московский комсомолец».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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