«Автомобилист» одержал победу в матче КХЛ с «Сибирью»

20.02.2020, 19:06, Новости дня

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский "Автомобилист" на домашнем льду обыграл новосибирскую "Сибирь" со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

У победителей голами отметились Найджел Доус (31), Александр Кучерявенко (32) и Питер Холланд (60, пустые ворота), а у гостей единственную шайбу забросил Данил Романцев (35).

"Автомобилист" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 74 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а "Сибирь" в ней же расположилась на пятой строчке, имея в активе на четыре очка меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ подопечные Андрея Мартемьянова во вторник, 25 февраля, на выезде сыграют с омским "Авангардом", а новосибирцы тремя днями ранее в Челябинске сыграют с местным "Трактором".



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