Фармацевты поддерживают мнение врачей о вреде самолечения

20.02.2020, 19:04, Разное

Фармацевты поддерживают мнение врачей о вреде самолечения для организма человека. Часто программа «сам себе доктор» оборачивается не только потраченными напрасно деньгами, но и ухудшением здоровья.

Эксперт по лекарственным препаратам может подобрать аналоги, рассказать о правилах приема, но о тактике лечения того или иного заболевания и особенностях конкретного больного он представления не имеет. Популярность препарата — это понятие относительное. Лекарство, которое помогло одному больному, может быть в лучшем случае бесполезным, а в худшем — привести к нежелательным осложнениям у другого. Только своевременный визит к врачу, который определяет целый комплекс факторов, а только затем делает назначение, поможет в решении проблемы заболевания. Даже больным с хроническими недугами посещать специалиста крайне необходимо в период обострения.

Фармакологическая индустрия постоянно развивается, появляются новые препараты, которые могут быть более эффективны и безопасны для лечения. Самостоятельно поставленный неправильный диагноз порождает риск развития осложнений, появление новых симптомов и побочных эффектов. В случае возникновения незнакомых признаков заболевания, температуры свыше 37,5 градусов Цельсия, любой боли, не проходящей в течение трех дней, и кашле, который длится более семи дней, необходимо обязательно обратиться к доктору.

В свою очередь провизоры рекомендуют соблюдать правила хранения и приема лекарственных препаратов, хотя и здесь врач может изменить дозировку. Фармацевты не советуют делить таблетки без насечки на какие-либо части из-за уменьшения лечебного эффекта, а также использовать средства после окончания срока годности.