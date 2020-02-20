В Пентагоне произошла утечка данных сотрудников

20.02.2020, 18:58, Новости дня

Агентство информационных систем министерства обороны США, которое ответственно за коммуникацию между Минобороны, боевыми подразделениями и президентом страны, сообщило об утечке данных и личной информации, сообщили СМИ со ссылкой на письмо агентства сотрудникам.

В письме сообщается, что с мая по июль 2019 года из-за ошибки системы произошла утечка личной информации сотрудников, передает ТАСС.

В октябре 2018 года сообщалось, что хакерам удалось получить доступ к личным данным сотрудников минобороны США.