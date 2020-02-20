«Роскосмос» получит 350 млрд рублей от инвесторов на развитие спутниковой системы «Сфера»

20.02.2020, 18:57, Новости дня

Частные инвесторы предоставят «Роскосмосу» 350 млрд рублей для создания многофункциональной спутниковой системы «Сфера». Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на заявление директора департамента перспективных программ госкорпорации «Роскосмос» Сергея Прохорова.

«Реализация этой программы планируется как за счет средств федерального бюджета, так и с привлечением внебюджетных источников. На сегодняшний день для космической отрасли это достаточно большой объем — превышает 350 млрд рублей. В состав частных инвесторов входят как наши операторы, так и некоторые инвестиционные компании», — отметил Прохоров.

Также известно, что этот проект анонсировал Владимир Путин в прошлом году. Предполагается, что система будет состоять более чем из 600 спутников, и процесс ее создания займет 5 лет, начиная с 2023 года.

По оценкам источников «Новой газеты», проект оценивается в 1 трлн рублей.