Bloomberg: Турция попросила США разместить на границе с Сирией ЗРК Patriot

20.02.2020, 18:57, Новости дня

Турция попросила США развернуть две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot на южной границе страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Размещение ЗРК позволит турецким военным использовать военные самолеты F-16 для отражения атак сирийских войск, пользующихся поддержкой России.

По словам источника, запрос был направлен специальному представителю США по Сирии Джеймсу Джеффри.

Между тем, как передает РИА «Новости», представитель Минобороны Турции опроверг эту информацию.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это «худшим сценарием».