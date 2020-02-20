Bloomberg: Турция попросила США разместить на границе с Сирией ЗРК Patriot

20.02.2020, 18:57, Новости дня

Турция попросила США развернуть две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot на южной границе страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Размещение ЗРК позволит турецким военным использовать военные самолеты F-16 для отражения атак сирийских войск, пользующихся поддержкой России.

По словам источника, запрос был направлен специальному представителю США по Сирии Джеймсу Джеффри.

Между тем, как передает РИА «Новости», представитель Минобороны Турции опроверг эту информацию.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это «худшим сценарием».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Путин возложил красные розы к памятнику Собчаку

16.01 / Суд оштрафовал фигуранта дела об угрозах судье Криворучко на 160 тысяч рублей

10.12 / Вопрос дня: Почему российские футбольные фанаты уходят с трибун?

10.02 / Глава Мюнхенской конференции сравнил США со «слоном в посудной лавке»

28.12 / В Харькове ночью подожгли вход в здание облгосадминистрации – полиция

19.02 / Собака спасла россиянку от агрессивного мужа-итальянца

03.02 / Три российских клуба заинтересованы в защитнике «Ромы» Жезусе

28.01 / Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Судебные разбирательства длились семь лет

06.12 / Сеть подпольных игровых клубов раскрыли в Москве

31.01 / Голикова предложила устанавливать квоту на мигрантов исходя из потребности рынка труда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика