Мнение: Фонд Земли Безоса, зелёные против Теслы и Нобелевка для Греты Тунберг

20.02.2020, 18:55, Разное

1. Зелёные крестоносцы идут от победы к победе. Ранее они успешно обратили в свою сторону Билла Гейтса с его «Микрософтом», а теперь и нынешний богатейший человек на планете, глава Amazon Джефф Безос, вынужден был пожертвовать сразу 10 миллиардов долларов на борьбу с глобальным потеплением:

https://lenta.ru/news/2020/02/18/beeeeeeezos/

Основатель компании Amazon Джефф Безос, который считается самым богатым человеком в мире, создал фонд по борьбе с изменением климата. Об этом он написал в своем Instagram.

Миллиардер отметил, что изменение климата является «самой большой угрозой для нашей планеты». Он намерен выделить в «Фонд Земли Безоса» 10 миллиардов долларов. Средства из фонда будут выделяться ученым, активистам и неправительственным организациям, которые работают над этой проблемой. Безос начнет выдавать гранты летом текущего года.

Также миллиардер обратился к крупным и небольшим компаниям, правительствам различных государств, международным организациям и простым людям с призывом бороться с изменением климата. «Земля — это то, что нас всех объединяет — давайте защищать её вместе», — сказал Безос.

Как видно, жизнь у мультимиллиардеров не так уж проста и беззаботна: приходится платить многомиллиардную дань текущей общественно-политической моде.

Впрочем, господин Безос известен своей крайней прижимистостью и продуманностью, наверняка он сделает всё, чтобы извлечь прибыль из этих «инвестиций».

2. Анекдотическая новость: немецкие зелёные настолько зелёные, что выступили против оплота зелёных технологий – компании Tesla Илона Маска.

Защитники Берлинского леса помешали рубить деревья даже ради производства «экологичных» электромобилей:

https://news.drom.ru/74323.html

Немецкий суд обязал Теслу прекратить расчистку лесных угодий под Берлином для строительства своего первого европейского завода по производству электромобилей и аккумуляторов. Решение суда, вынесенное вышестоящим административным судом штатов Берлин и Бранденбург, было принято после того, как государственное экологическое управление дало зеленый свет на расчистку 92 гектаров леса для фабрики. Это можно считать победой местных активистов-экологов. <…>

Представители Христианско-демократического и Свободно-демократического движений предупредили, что юридическая битва против завода нанесет серьезный и долговременный ущерб имиджу Германии как месту для ведения бизнеса, сообщает Automotive News Europe.

Местные жители начали противостоять Тесле в январе. 18 января на акцию вышло около 250 немцев. Причина волнений заключалась в том, что строительство предприятия поставит под угрозу водоснабжение и дикую природу в этом районе.

3. Экоактивистку Грету Тунберг снова номинировали на Нобелевскую премию мира, и в этом году 17-летняя прогульщица школы имеет высокие шансы на получение награды. Почему – объясняет Кирилл Стрельников:

https://ria.ru/20200204/1564200935.html

На данный момент судьбу Нобелевской премии мира решают следующие люди: юрист Берит Рейс-Андерсен, профессор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Сюсе, независимый консультант и бывший депутат норвежского парламента Анни Энгер, бывший генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд и политолог Асли Тойе. <…>

И да. Похоже, в 2020 году им все-таки придется решить, что главной премии достойна именно Грета Тунберг. За прошедший год усилиями многих видных деятелей и целых организаций почти решена задача «привязать» Грету к Нобелю. В прошлом году глава Института по изучению проблем мира в Осло Хенрик Урдал заявил, что не включил Грету Тунберг в шорт-лист из-за того, что «среди ученых нет консенсуса по поводу прямой корреляции между изменениями климата и вооруженными конфликтами». Его поддержали и другие ученые.

Но фан-клубу Греты в этом году сделало подарок Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, принявшее историческое решение. Согласно этому решению люди, ставшие климатическими беженцами, не могут быть депортированы на родину, а Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди объявил, что миру нужно готовиться к миллионам вынужденных переселенцев. Это означает официальное начало эпохи масштабных миграций «без обратного билета», которые неминуемо вызовут насилие и конфликты. Таким образом, на самом высшем уровне (а что может быть выше ООН?) закреплена связь между любимой темой Греты Тунберг и главной идеей Нобелевской премии мира. Остальное — дело техники и пятерых независимых членов Нобелевского комитета.

В статье приводится внушительный список скандалов, связанных с Нобелевской премией мира (включая её вручение Бараку Обаме и номинацию Адольфа Гитлера). Далеко не факт, что превращение Греты Тунберг в нобелиатку станет плюсом, а не минусом для зелёного движения.