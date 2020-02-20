Под Москвой двое мужчин украли детали самолетов на миллион рублей

20.02.2020, 18:54, Разное

В городе Егорьевск Московской области задержали двух мужчин, подозреваемых в краже деталей самолетов. По предварительной версии, злоумышленники по ночам проникали на территорию учебно-авиационного комплекса и похищали элементы лайнеров.

В ходе обысков в квартире правонарушителей была обнаружена часть украденного, остальное им удалось продать. Общая сумма ущерба составила около одного миллиона рублей. Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает ТВ Центр.



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