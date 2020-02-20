Мейхер рассказала, что уберегло ее от карьеры феминистки

20.02.2020, 18:54, Новости дня

Экс-участница украинской группы «ВИА Гра», певица Надежда Мейхер считает, что трое детей уберегли ее от карьеры феминистки. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

По словам Мейхер, если бы она не занималась танцами и не родила троих детей, то, возможно, стала бы лидером какой-то «феминистской группировки». 

Певица заявила, что материнство и хореография смягчили ее бунтарский характер.

«Конечно, я не паинька, но под моей так называемой женственностью и сексуальностью скрывается чистая пацанка», – призналась артистка. 

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Это мой один из любимый нарядов , и обязательно в сочетании с такой обувью * Это подчёркивает мой характер, бунтарский , своенравный… Обязательна брутальность, но под прикрытием женственности в нарядах или в обуви * . Конечно я не паинька , под моей так называемой женственностью и ( кака многие приписывают)сексуальностью * ,скрывается «чистая пацанка» * И если бы я не связала свою жизнь с танцами ( народными , балет, со сценой , телевидением, стихами, одеждой @meiherbymeiher ♥ * …) Если бы не стала трижды мамой ( а детки мои очень сильно меня изменили, именно они открыли во мне женственность), возможно стала бы лидером какой-нибудь феминисткой группировки * Вас в жизни что-то или кто-то заставляли меняться???? * #nadiya #fashion #clothesshopping #meiherbymeiher #надеждамейхер #женскаяодежда #киев *

A post shared by НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher) on Feb 20, 2020 at 3:48am PST

Надежда Мейхер родилась 10 апреля 1982 года. В 2000 году она начала петь в группе «ВИА Гра», работая с перерывами в коллективе до 2011 года. Позже начала сольную карьеру.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко, 23 марта 2012 года – дочь Анну, 17 октября 2015-го – Марию от российского бизнесмена Михаила Уржумцева.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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