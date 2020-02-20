«Для меня дело Майдана – одно из приоритетных». Зеленский встретился с семьями героев Небесной сотни

20.02.2020, 18:54, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями героев Небесной сотни, которые погибли во время акций протеста в центре Киева 20 февраля 2014 года, информирует пресс-служба главы государства.

Расследование дел Майдана продолжается и виновные будут наказаны, заверил Зеленский.

«Я как президент и власть – мы делаем все, чтобы ничего не было потеряно ни одна деталь этого дела. И несмотря на то, как шло следствие последние шесть лет, мы не только полностью вас поддерживать, но и полностью завершим это дело. Это наша главная задача. Знайте, что для меня лично – это одно из приоритетных дел», – сказал он.

На встрече также присутствовали генпрокурор Руслан Рябошапка и врио директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова.

Рябошапка сказал, что по состоянию на сейчас по делам Майдана осуждены 44 человека.

«Это те, в отношении которых есть окончательное решение суда, вступившее в законную силу. Это те, кто уже несет наказани… Это и «титушки», и правоохранители», – отметил он.

По словам генпрокурора, еще 450 человек имеют статус подозреваемых в этих делах.

«Ни одно доказательство не потеряно, ни одно дело не потеряна. Ничего не пропало. И один день расследования не потеряно», – заверил он.

Венедиктова добавила, что вскоре будет объявлен конкурс на должность руководителя управления ГБР по делам Майдана. Она подчеркнула, что «конкурс будет открытым, и семьи героев Небесной Сотни смогут предоставить своего представителя для контроля процесса».

Зеленский сказал, что считает героями погибших на Майдане граждан.

«Для меня герои Небесной сотни – это люди, которые отстаивали и отстояли независимость нашей страны. Отстояли, несмотря на то, что у нас началась война. Эти люди не дали возможности расколоть страну. Это наше ядро, это главное, что у нас есть. Поэтому я считаю, что они герои», – заявил он, отвечая на вопрос отца одного из погибших.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

По состоянию на февраль специальное следственное подразделение ГБР касательно преступлений по делам Майдана приняло 42 уголовных производства.