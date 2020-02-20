Меркель: стрельба в Ханау, по-видимому, была обусловлена расистскими мотивами

20.02.2020, 18:52, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в четверг, что имеются «многочисленные указания» на то, что подозреваемый в массовой стрельбе в городе Ханау руководствовался «ультраправыми экстремистскими расистскими мотивами».

«Расизм – это яд, – заявила Меркель. – Ненависть – это яд, и этот яд существует в нашем обществе и является причиной столь многих преступлений».

По словам полиции, нападавший открыл огонь в двух барах в Ханау, где собираются иммигранты. В результате стрельбы погибли девять человек, и еще несколько получили ранения. По словам прокуратуры, среди погибших были как граждане Германии, так и иностранцы. Возраст жертв – от 21 года до 44 лет.

Как сообщил представитель полиции, очевидцы опознали машину, на который передвигался нападавший, благодаря чему удалось найти дом подозреваемого. В квартире нашли два тела: самого подозреваемого и женщины, которая, предположительно, была его матерью.

Прокуратура впервые назвала имя подозреваемого: это 43-летний Тобиас Р.

Меркель пообещала приложить все усилия для расследования нападений, отметив, что это «печальный день» для всей страны.

«Правительство Германии и все государственные институты отстаивают права и достоинство каждого человека в этой стране. Мы не проводим различий между гражданами на основе их происхождения или религии. Мы будем решительно и рьяно давать отпор всем, кто пытается создать раскол в Германии», – заверила канцлер.