Bugatti выпустила 250-й экземпляр гиперкара Bugatti Chiron

20.02.2020, 18:52, Новости дня

Французский премиальный бренд Bugatti намерен презентовать на выставке в Женеве свой юбилейный 250-й экземпляр гипекара Bugatti Chiron.

Вместе с тем производитель ранее указывал, что в общие планы входит выпуск около 500 экземпляров гиперкара, однако пока исполнена лишь половина от заявленных объемов. Новый экземпляр получит спецверсию под названием Sport Edition Noire Sportive. В частности, кузов получит черный матовый оттенок, а также карбоновые вставки. Автомобиль может похвастаться более продвинутыми аэродинамическими опциями.

Известно, что под капотом новинки установлен 8-литровый бензиновый двигатель с турбинами на 1600 л.с. мощности. Разгон до сотни составит 2,5 секунд. Кроме того, данная модель может развить максимальную скорость 440 км в час.