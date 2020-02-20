Nissan остановит свои заводы из-за коронавируса

20.02.2020, 18:52, Новости дня

Японская компания Nissan призналась в текущих проблемах с производством новых автомобилей из-за текущей эпидемии коронавируса.

В частности, из-за данных обстоятельств в ближайшее время может быть приостановлена работа нескольких производственных площадок. Сообщается, что для сборки новых моделей Nissan понадобится около 8 сотен комплектующих, однако китайские заводы пока не работают из-за того, что в их районах эпидемия наиболее распространена.

Уже 23 февраля в руководстве компании Nissan намерены озвучить окончательное решение по данному вопросу, а потому эксперты прогнозируют, что может быть принято более радикальное мнение о необходимости приостановки работы некоторых заводов.