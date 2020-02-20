США расширили санкции против Ирана
20.02.2020, 18:44, Новости дня
В санкционные списки США по Ирану добавили представителей Совета стражей конституции, сообщило американское министерство финансов.
Под санкции попали пять человек: Аббас Али Кадходаи (официальный представитель Совета стражей конституции), Ахмад Джаннати (секретарь Совета), Сиамак Рахпейк (член коллегии юристов Совета), Могадам Садеки (юрист Совета), Мохаммад Язди (член Совета), информирует РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что иранцы внесены в санкционный список за «манипуляции на выборах».
В середине января США ввели санкции против производственного, текстильного, горнодобывающего и сталелитейного секторов Ирана.
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