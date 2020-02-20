США расширили санкции против Ирана

20.02.2020, 18:44, Новости дня

В санкционные списки США по Ирану добавили представителей Совета стражей конституции, сообщило американское министерство финансов.

Под санкции попали пять человек: Аббас Али Кадходаи (официальный представитель Совета стражей конституции), Ахмад Джаннати (секретарь Совета), Сиамак Рахпейк (член коллегии юристов Совета), Могадам Садеки (юрист Совета), Мохаммад Язди (член Совета), информирует РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что иранцы внесены в санкционный список за «манипуляции на выборах».

В середине января США ввели санкции против производственного, текстильного, горнодобывающего и сталелитейного секторов Ирана.



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