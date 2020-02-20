«Укрпошта» ищет другие способы доставки посылок из Китая

20.02.2020, 18:42, Новости дня

19 февраля генеральный директор «Укрпошти» Игорь Смелянский сказал в эфире каналу «Украина 24», что компания ищет альтернативные пути перевозок посылок из Китая.

«Укрпошта» стала второй в мире в этом году по темпам роста объемов доставок из Китая. Поэтому, наверное, не так плохо мы работаем. И мы продолжаем их получать… Мы доставляем посылки, но прорабатываем альтернативные пути, поскольку пассажирские самолеты прекращают летать. Мы работаем с нашими партнерами из других почт мира. Арендуем грузовые самолеты, летящие в страны Европы, а мы оттуда грузовиками доставляем в Украину», – сказал Смелянский.

Он добавил китайские партнеры следят за качеством доставки, и, если «Укрпошта» будет плохо работать, с ней прекратят сотрудничество.

Смелянский подчеркнул, что получение посылок из Китая является безопасным.

«Вирус не остается на посылках», – сказал Смелянский.

С 12 февраля «Укрпошта» приостановила получение посылок для отправки в Китай из-за сокращения количества авиарейсов.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек. В других странах новым коронавирусом заразились 924 человека в 25 странах. В Украине случаев заболевания не зарегистрировано.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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