Мнение: Примут на работу, если ты маргинал, фрик или урод

20.02.2020, 18:37, Разное

Явный показатель того, что организация, мягко говоря, не очень – это сумасшедшая текучка кадров в ней. Сначала штатные сотрудники один за другим покидают рабочее место, а затем сменяются руководящие должности. Оно и понятно: каждый получил, что хотел, а потому со спокойной душой идут дальше.

В нашем случае, эта организация – Фонд борьбы с коррупцией и вечный круговорот их «золотых» сотрудников.

Искать доказательства того, что у ФБК дела идут неважно, долго не надо. Леонид Волков, отвечающий на координацию работы региональной сети штабов Навального, косвенно, но всё же признал наличие проблемы с текучкой. Не так давно он даже сообщил об этом в своём личном блоге, добавив, что «в настоящее время открытыми остаются вакансии сразу в 14 регионах».

Не знаю, как Вы, а у меня подобное объявление ассоциируется с набором в «кружок по интересам». Ну, знаете, общая ненависть к своей стране, например. А как иначе можно объяснить, что все «перваки», словно на подбор, суммарно организуют компашку маргиналов?

Далеко за примером ходить не надо. Знакомьтесь – Головач Александр Александрович, 29 лет, талантливый юрист ФБК, правда, владеющий далеко не юридическим образованием.

Почему бы и нет, тем более, что двери фонда, кажется, теперь открыты для всех. Как и большинство «навальнистов», Александр в своё время рьяно рвался к власти. Как и большинство – неудачно: не получилось с Советом депутатов МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленобласти в 2011 году, не сложилось и с выборами в Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по округу Академическое в 2014 году. В последнем «юрист» забыл предоставить в избирком паспорт, подписные листы и финансовый отчёт.

Теперь не то петербуржец, не то москвич заинтересовал своим истинным местом рождения. Оказалось, город Бийск Алтайского края. Там Сашу помнят, характеризуют, как борца за историческую справедливость. Мне бы хотелось сейчас написать, что когда-то юный Головач стоял на сцене, патриотично восхваляя храбрых солдат Союза, что пали ради Родины, но этого не будет. Оказалось, что в свои 17 лет Александр целенаправленно изучал проблемы пребывания японских военнопленных в Бийске и искал данные о забытых японских захоронениях в Бийске, а в 2007 году даже передал все свои старания представителям правительства Японии.

А вот так выглядит его научная работа «Алтай в сердце японца: японские военнопленные в Бийске в 1946-1947 годах», в которой Головач восхваляет японских солдат и проклинает советских.

Чуть позже благодаря стараниям 17-летнего Александра на Северном кладбище Бийска установили стелу в память о тех самых японских военнопленных. Можете себе представить реакцию бийских ветеранов, которым откровенно наплевали в душу? И я не могу. Но со скорбью расскажу, что на самом деле оправдывал юный Саша.

Согласно рассекреченным архивам, те самые японские союзники Гитлера разрабатывали бактериологическое оружие, в том числе и на советских пленных. Опустив подробности, скажу одно: в ходе экспериментов погибло около 3 тысяч человек. Враги не жалели даже беременных женщин.

Но Александру, который являлся членом историко-краеведческого клуба «Эврика» и наверняка знал об истинных зверствах японцев, было плевать на человеческие жизни тогда, наплевать ему на судьбу своей страны и сейчас. Именно поэтому Головач примкнул к берегу ФБК: не понаслышке знаем, что таких персонажей там особенно с распростёртыми встречают.