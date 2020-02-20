Шаповалов обыграл Чилича и встретится с Бубликом в четвертьфинале турнира в Марселе

20.02.2020, 18:31, Новости дня

Канадский теннисист, 15-я ракетка мира Денис Шаповалов в 1/8 финала турнира во французском Марселе в трех сетах за два часа одну минуту обыграл представителя Хорватии Марина Чилича – 6:4, 4:6, 6:2.

Шаповалов 17 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти, а у Чилича, занимающего 39-е место в рейтинге ATP, семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк из семи.

Таким образом, канадский теннисист вышел в четвертьфинал турнира, где ему будет противостоять представитель Казахстана Александр Бублик (№55), переигравший во втором круге француза Бенуа Пэра – 3:6, 6:4, 6:4.



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