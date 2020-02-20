Бывшая помощница вице-премьера приняла взятку в виде путевок на 4 миллиона рублей

20.02.2020, 18:31, Новости дня

В отношении бывшего помощника заместителя председателя правительства РФ Анастасии Алексеевой возбуждено уголовное дело. Она подозревается в получении взятки в размере четырех миллионов рублей.

По данным следствия, Анастасия Алексеева в период с 2015 по 2016 годы, занимая при этом должность помощника заместителя председательства России, получила от Якушкина денежное вознаграждение за действия в пользу взяткодателя. Об этом рассказал на заседании столичного Басманного суда следователь, где рассматривается вопрос об аресте гражданина Америки Джина Спектора. Он фигурирует в деле как посредник во взяточничестве, сообщает "Интерфакс".

Следователь отметил, что сумма взятки, полученной заместителем председателя правительства, составила более четырех миллионов рублей. Она представляла собой билеты и путевки в Пхукет и Доминикану.

По данным следствия, в деле фигурируют четыре человека, в числе которых сама Алексеева, американец Спектор, а также граждане Якушкин и Белоножка.



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