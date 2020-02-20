Apple требует уничтожить написанную экс-главой немецкого App Store книгу

20.02.2020, 18:30, Разное

Американский технологический гигант Apple требует изъять из продажи и уничтожить книгу, написанную экс-главой немецкого App Store Томом Садовски. Причиной называют раскрытие конфиденциальных данных компании.

Книга App Store Confidential стала доступна для приобретения лишь вчера, 19 февраля. Однако Apple, весьма ревностно охраняющая свои секреты, сразу связалась с автором и издателем. Компания выдвинула требование не просто отозвать весь напечатанный тираж, но и в дальнейшем его уничтожить. Купертиновцы предполагают, что Садовски, долгое время возглавлявший немецкое подразделение App Store, может «слить» секреты большой «экономической ценности», что является нарушением ранее заключённого трудового договора.

При этом автор категорически опровергает наличие в книге каких-либо конфиденциальных данных. Слова Тома Садовски подтверждают и журналисты, ознакомившиеся с работой. Пока не понятно, как будет дальше развиваться эта история, но некоторые предполагают, что Apple может отстаивать свою правоту в суде.