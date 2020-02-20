Жена Бибера объяснила, почему у них нет детей

20.02.2020, 18:30, Новости дня

Из-за использования гормональных контрацептивов у 23-летней модели Хейли Бибер произошел гормональный сбой. Об этом 23-летняя жена Джастина Бибера рассказала в интервью People. 

По словам девушки, два года назад они с Бибером решили предохраняться с помощью гормональных контрацептивов, но препараты спровоцировали у Хейли дерматологические проблемы. 

Комментируя планы стать родителями, жена Бибера заявила, что это случится «вовремя». Она подчеркнула, что прежде им с мужем необходимо «поработать над отношениями».

В начале февраля Джастин Бибер снял для своего YouTube-канала видео, в котором рассказал о длительном периоде наркозависимости. Артист подчеркнул, что сейчас находится на этапе выздоровления и делает это в том числе ради своих будущих детей. 

Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились в 2018 году. После регистрации брака американская модель взяла фамилию мужа. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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