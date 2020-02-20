Автоновости: Новинку BMW M3 2021 модельного года рассекретили

20.02.2020, 18:30, Новости дня

В Сети появились некоторые подробности о модели BMW M3 2021.

В частности, особое внимание уделили решетке радиатора, которая имеет уникальное исполнение, вызвавшее неоднозначную реакцию у поклонников баварского бренда. Вместе с тем в передней части кузова установили улучшенные обвесы, придающие более агрессивный вид автомобилю. также важно указать, что на крыше установлен дополнительный спойлер. С задней части BMW M3 2021 получил улучшенную выхлопную систему.

Также следует отметить, что под капотом установили улучшенный 3-цилиндровый двигатель с турбинами и с мощностью свыше 500 л.с. Пока остальные технические параметры данной модели удерживаются в тайне от публики. Сроки выхода автомобиля пока не рассекречены.



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