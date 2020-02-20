«Он с 14 лет хотел стать актером»: Бодров-старший до сих пор сожалеет о резкости по отношению к сыну

20.02.2020, 18:30, Разное

Кинорежиссер Сергей Бодров-старший пояснил о мечте пропавшего без вести сына — он с 14 лет хотел стать актером. Отец до сих пор с болью в сердце вспоминает об актерских способностях наследника и ролях, которые он успел сыграть.

Режиссер рассказал, что его сын Сергей Бодров-младший случайно был выбран на одну из главных ролей в фильме «Кавказский пленник». Он в то время только окончил учебу на историческом факультете МГУ, получив красный диплом. Хоть и интересовался историей искусств, но всегда хотел стать актером. Бодров-младший посещал театральную студию, однако отец был категорически против его появления в кино. Он отправил сына в Дагестан для подбора актеров для кинокартины «Кавказский пленник», и тот отлично справился с этим заданием. Однако возникла серьезная проблема – было сложно найти напарника главного героя, которого сыграл Олег Меньшиков. Бодров-младший уговорил отца взять его на эту роль. В итоге он сыграл роль Ивана Жилина, а фильм получил большое количество наград на различных кинофестивалях.

После такого успеха, старший Бодров был уверен, что никто лучше его сына не сыграет роль Данилы Багров в знаменитом фильме «Брат». Таким его навсегда запомнили люди, однако он заплатил слишком дорого за свой выбор стать актером. В 2002 году актер пропал без вести в Кармадонском ущелье, во время съемок фильма «Связной». Режиссер признался, что иногда был резок в высказываниях по отношению к сыну и об этом до сих пор сожалеет.