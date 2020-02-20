Совладелец SkyUp: Самолет, который привез эвакуированных из Уханя, пройдет специальную санитарную обработку

20.02.2020, 18:30, Новости дня

Авиакомпания SkyUp побрагодарила государственные службы за совместную работу по эвакуации граждан из Китая в связи с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в Facebook 20 февраля написал совладелец компаниии Александр Альба.

«Я очень благодарен и горжусь нашей командой. Ведь они, рискуя собственным здоровьем, согласились помочь вернуть наших сограждан в Украину. Человечность, преданность своему делу, готовность к самопожертвованию – вот что нас объединяет и позволяет преодолевать любые вызовы. Когда встал вопрос об эвакуации украинцев, мы откликнулись на просьбу правительства провести рейс, потому что верим, что в подобных ситуациях синергия усилий сознательных граждан, государства и частного сектора способны принести лучший результат. Никаких альтернатив не было. SkyUp благодарна за сотрудничество всем государственным службам, которые помогли организовать перелет, и работникам, его сопровождали. Четкая и слаженная работа является показательным примером партнерства и общей цели – спасти людей от опасности», – написал он.

Альба проинформировал, что самолет пройдет дезинфекцию.

«Впереди и у пассажиров, и у нашего экипажа – 14 дней обсервации. Самолет пройдет специальную санитарную обработку – будут дезинфицировать салон, кабину пилотов, багажный отсек, техники заменят фильтры системы кондиционирования, чтобы полностью исключить возможность заражения. Также будет продезинфицировано место стоянки и трап», – написал он.

Наші співгромадяни нарешті вдома. Щойно літак SkyUp Airlines приземлився в Україні. Попереду і у пасажирів, і у нашого… Posted by Aleksandr Alba on Neljapäev, 20. veebruar 2020

Самолет с эвакуируемыми в 0.30 20 февраля (18.30 19 февраля по Киеву) вылетел из аэропорта Ухань.

В Госпогранслужбе сообщили, что с борта 20 февраля в Харькове сошли 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

Эвакуированных из Китая людей сейчас везут автобусами из харьковского аэропорта в Новые Санжары. В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Жители Новых Санжар протестуют против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Сейчас ситуация спокойная. В поселок прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. Аваков заявлял, что центр в Новых Санжарах выбрали, потому что он изолирован и имеет изолированную систему канализации.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.