Компания Geely отложила выпуск кроссовера Coolray для России

20.02.2020, 18:30, Новости дня

Появились данные, что выпуск нового кроссовера Geely Coolray для российского рынка пока временно отложили.

В свою очередь, серийное производство вышеуказанного автомобиля совсем недавно стартовало в Белоруссии. Первая партия включала в себя 300 экземпляров техники, однако в самые короткие сроки все доступные автомобили были распроданы. Также следует отметить, что ближайшая партия появится в продаже через месяце. Причина состоит в текущей неблагополучной ситуации в Китае, где активизировался коронавирус.

Напомним, новый кроссовер Geely Coolray оказался достаточно привлекательным на рынке, в связи с чем указано, что спрос совершенно превзошел ожидания производителя. Под капотом паркетника используется 1,5-литровый бензиновый двигатель на 150 л.с. мощности.



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