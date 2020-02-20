СК обвинил бывшую помощницу Дворковича в получении взятки в виде путевок на 4 млн рублей

20.02.2020, 18:30, Новости дня

Бывшая помощника заместителя председателя правительства Анастасия Алексеева обвиняется в получении взяток в виде путевок на сумму 4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя Следственного комитета РФ в Басманном суде Москвы. Там рассматривается ходатайство следствия о заключении Алексеевой под стражу.

По версии следствия, взятка была в виде поездки на отдых на новогодние каникулы 2016 года в Таиланд и на майские праздники в Доминиканскую Республику. В обоих случаях поездки стоили по 2 млн рублей.

В то время Алексеева была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность зампредседателя правительства.

На данный момент известно, что взятку давал человек с фамилией Якушкин, а посредником был житель США Джин Мирон Спектор. Ранее стало известно, что его задержали в Москве. Его обвиняют по ч.4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размер). Американцу грозит до 12 лет лишения свободы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / Неизвестные ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии

18.12 / В МИД назвали «омерзительной» публикацию немецкими СМИ «американской пропаганды» о «шпионах ГРУ»

13.12 / В Роскачестве рассказали, как выбрать новогоднюю гирлянду

22.12 / Гончарук призвал украинцев сообщать об известных им залах игровых автоматов

11.12 / Зеленский сократил штат Госуправления делами

22.01 / Утвердил состав и поставил задачу министрам: первые решения Мишустина

04.01 / ВАДА назвало размер ежегодного взноса России

06.02 / Сборную России не пустят на футбольный чемпионат мира

10.12 / Глава Севастополя назвал Лужкова символом русского мира

10.02 / Денисова заявила, что освобожденные из плена боевиков украинцы просят ее помочь в обеспечении жильем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика