СК обвинил бывшую помощницу Дворковича в получении взятки в виде путевок на 4 млн рублей

20.02.2020, 18:30, Новости дня

Бывшая помощника заместителя председателя правительства Анастасия Алексеева обвиняется в получении взяток в виде путевок на сумму 4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя Следственного комитета РФ в Басманном суде Москвы. Там рассматривается ходатайство следствия о заключении Алексеевой под стражу.

По версии следствия, взятка была в виде поездки на отдых на новогодние каникулы 2016 года в Таиланд и на майские праздники в Доминиканскую Республику. В обоих случаях поездки стоили по 2 млн рублей.

В то время Алексеева была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность зампредседателя правительства.

На данный момент известно, что взятку давал человек с фамилией Якушкин, а посредником был житель США Джин Мирон Спектор. Ранее стало известно, что его задержали в Москве. Его обвиняют по ч.4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размер). Американцу грозит до 12 лет лишения свободы.