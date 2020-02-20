Врио главы Еврейского АО пообещал наращивать взаимодействие с Минюстом

20.02.2020, 18:26, Новости дня

Правительство Евресйкого автономного округа будет наращивать взаимодействие с министерством юстиции России, сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн на встрече с руководителем управления Минюста по Хабаровскому краю и ЕАО Еленой Нащекиной.

Обсуждались промежуточные итоги реализации соглашения о взаимодействии между территориальным управлением Минюста РФ и правительством области. Соответствующий документ был подписан в 2019 году, сообщается на портале органов госвласти ЕАО.

Особый акцент был сделан на организации бесплатной юридической помощи и на создании единого правового пространства.

Елена Нащекина подчеркнула, что взаимодействие Минюста РФ с региональными органами власти в ЕАО организовано на должном уровне. По ее словам, при непосредственном участии экспертов ведомства успешно приводятся в соответствие с федеральным законодательством уставы муниципальных образований и региональные нормативно-правовые акты.

Среди проблемных аспектов была названа необходимость более активного участия адвокатской палаты ЕАО в оказании бесплатной правовой помощи населению, а также установление более эффективного взаимодействия с Минюстом в данном направлении.

Также на встрече речь шла о правовом информировании и просвещении жителей ЕАО, о выстраивании взаимодействия с некоммерческими организациями.

Были определены приоритеты дальнейшего сотрудничества региональной и федеральной власти.



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