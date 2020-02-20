Еще двоих участников протестного митинга в Магасе приговорили к реальным срокам

20.02.2020, 18:24, Новости дня

Железноводский городской суд Ставропольского края вынес приговор Аслану Аушеву и Багаутдину Мякиеву, участвовавших в протестах против договора о новой границе между Чечней и Ингушетией. Об этом сообщают «МБХ медиа» со ссылкой на адвокатов.

По информации издания, Аслана Аушева и Багаутдина Мякиева признали виновными в применении насилия к представителю власти. Суд приговорил Аушева к 1 году и 8 месяцам колонии-поселения, Мякиева — к 1 году и 10 месяцев колонии-поселения.

Ранее сообщалось, что суд Ставропольского края приговорил участника митинга в Магасе Гелани Хамхоева к 1 году и 9 месяцам колонии-поселения. Хамхоева признали виновным в применении насилия в отношении росгвардейца, но исключили из его действий политические мотивы.

Также 18 февраля суд были вынесены обвинительные приговоры еще троим участникам митинга — Зелимхану Бопхоеву, Адаму Бадиеву и Ахмеду Нальгиеву. До этого сроки получили еще 11 человек.

Протесты в Ингушетии проходили в марте 2019 года. Люди выходили на митинги из-за договора о новой границе с Чечней, согласно которому Ингушетия лишилась части территорий.

Митинги в Магасе переросли в массовое столкновение с силовиками, которые попытались разогнать активистов. После этого против десятков человек были возбуждены уголовные дела.