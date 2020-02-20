Эксперты рассказали о лечебных свойствах печеного чеснока

20.02.2020, 18:21, Разное

Чеснок отличается многочисленными целебными свойствами, помогая справляться с различными заболеваниями. Особенно полезен продукт, как утверждают эксперты, в запеченном виде, поскольку оказывает благотворное действие на организм уже с первых суток применения.

В чесноке при таком способе приготовления не пропадают полезные свойства, а, наоборот, приумножаются. Для максимального эффекта рекомендуется ежедневно употреблять по шесть запеченных зубчиков.

По словам экспертов, в первый час поступления в желудок продукт медленно усваивается, спустя 2-3 часа он приступает к разрушению раковых клеток, а также блокирует повреждение здоровых свободными радикалами. В районе 4-6 часов действия чеснок выводит из организма лишние жир и жидкость, ускоряет метаболизм. В период 6-10 часов он уничтожает болезнетворные бактерии, обогащает клетки питательными веществами, выполняющими роль антиоксидантов. В оставшееся время суток происходит глубокое очищение организма, способствующее укреплению иммунитета, сердечно-сосудистой системы и костей, стабилизации давления, увеличению жизнеспособности клеток, повышению энергии, физической выносливости, либидо.

Готовить чеснок нужно в духовке, разогретой до 200 градусов, до мягкости (примерно 35 минут). Предварительно необходимо очистить головку от верхней шелухи, срезать верхушку зубчиков и уложить его в форму для кексов. Эксперты советуют втереть в чеснок оливковое масло и накрыть фольгой. После приготовления надо снять оставшуюся шелуху. Хранить печеный чеснок можно в морозилке, поместив в формочку для льда или в контейнер с растительным маслом. Однако не нужно, чтобы продукт задерживался больше одной недели. Важно, перед употреблением чеснока проконсультироваться с врачом.