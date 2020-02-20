Российские губернаторы вспомнили о своих первых встречах в Путиным

20.02.2020, 18:21, Разное

Президент Российской Федерации Владимир Путин за долгие годы на посту не единожды назначал и снимал глав регионов, обсуждал с ними актуальные вопросы и давал советы. Ряд ныне действующих и бывших губернаторов в интервью вспомнили о первых встречах с президентом.

Экс-губернатор Камчатской области Михаил Машковцев впервые встретился с Путиным вскоре после назначения — на заседании Госсовета. Тогда чиновник попросил главу государства о личной беседе, в ходе которой озвучил катастрофическую ситуацию в регионе, где не были налажены поставки топлива, имелись проблемы с отоплением и горячей водой, рыболовством и другими сферами. Все важные темы в итоге были рассмотрены и со временем найдены способы их решения, а с главой государства, как вспоминает Машковцев, был налажен «хороший деловой контакт».

Бывший глава Иркутской области Сергей Левченко принял управление регионом в 2015 году. Тогда Путин, обращаясь к новоизбранному главе Приангарья, ставил определённые задачи и выражал надежду на эффективную работу и реализацию запланированного, частью которого было приведение к международным стандартам местного аэропорта. С чем-то Левченко справился, а в некоторых вопросах не оправдал доверия. В минувшем году глава государства принял отставку чиновника, изначально показавшего себя отличным управленцем, но не сумевшим справиться с последствиями паводка в регионе.

Игорь Бабушкин занял пост губернатора Астраханской области около полугода назад. Президент в напутственном обращении рекомендовал главе региона больше внимания уделять диалогу с населением и выполнению социальных программ. Позже, отчитываясь Путину о проделанной работе, губернатор докладывал, что изыскивает средства на проекты и принимает меры социальной поддержки. За сравнительно небольшой срок астраханцы чаще начали обращаться к омбудсмену, и их вопросы не остаются без рассмотрения, информирует интернет-портал Nation News.