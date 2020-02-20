Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров

20.02.2020, 18:19, Новости дня

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тыс. тонн без премии. Топливо поставят в страну в марте через Клайпеду на двух танкерах, сообщили в четверг в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

«Нефть российская, но брали у трейдеров и без премии. Учитывали короткое время поставки. Стоимость – коммерческая тайна. Объем 160 тыс. тонн», – приводит ТАСС слова представителя концерна.

В компании добавили, что «российский ресурсовладелец на этой поставке мог бы заработать больше даже без премии».

В «Литовских железных дорогах», сообщали, что танкеры ожидаются 3 — 4 марта и 13 — 15 марта.

В «Белнефтехим» ранее сообщали о том, что Белоруссия закупила два танкера нефти. Газета ВЗГЛЯД писала, что нехватка нефти толкнула Минск на отчаянный шаг.

Напомним, поставки российской нефти на белорусские НПЗ не осуществлялись с 1 января. Позже прокачка российской нефти на белорусские НПЗ была возобновлена.