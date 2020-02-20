Актриса из «Города грехов» призналась в нетрадиционной ориентации

20.02.2020, 18:18, Разное

Американская актриса Розарио Доусон совершила каминг-аут. В интервью зарубежному изданию Bustle знаменитость призналась в своей бисексуальности.

В то же время артистка уточнила, что никогда не состояла в романтических отношениях с женщинами. Сейчас она встречается с сенатором-демократом Кори Букером, сообщает Lenta.ru.

Напомним, Розарио Доусон прославилась благодаря участию в съемках ленты «Город грехов». Она также появилась в таких фильмах, как «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», «Люди в черном 2» и «Александр».