В Тернопольской области количество отравившихся студентов колледжа увеличилось до 25

20.02.2020, 18:18, Новости дня

В Тернопольской области количество госпитализированных с пищевым отравлением увеличилось до 25. Об этом 20 февраля проинформировала пресс-служба полиции области.

Всего к медикам обратилось 27 студентов военного лицея, 25 из них отправили в инфекционное отделение.

В ведомстве добавили, что состояние детей оценивается как удовлетворительное. Ожидается, что их выпишут 21 февраля.

«Причины массового отравления детей в Збаражском районе станут известны через 72 часа. Для проведения анализов эксперты отобрали гигиенические смывы, образцы питьевой воды, готовых блюд и продуктов питания, а также провели санитарное обследование пищеблока. Проверили специалисты и работников кухни», – добавили в пресс-службе.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

19 февраля было известно о 17 пострадавших.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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