Дело Стоуна: судья готовится вынести приговор

20.02.2020, 18:14, Новости дня

Федеральный суд в четверг вынесет приговор близкому другу президента Дональда Трампа Роджеру Стоуну, которого признали виновным в даче ложных показаний Конгрессу, оказании давления на свидетелей и воспрепятствовании правосудию в связи с расследованием о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Прокуроры изначально рекомендовали приговорить Стоуна к лишению свободы на срок от 7 до 9 лет, однако затем Министерство юстиции отозвало эту рекомендацию и заменило ее на более мягкую.

Трое из четырех прокуроров отстранились от дела Стоуна, а четвертый подал в отставку.

Окончательное решение о том, сколько лет Стоун проведет в тюрьме, примет судья Эми Берман Джексон.

После того, как адвокаты Стоуна попросили начать новый процесс, судья отказалась отложить вынесение приговора, однако заявила, что Стоуну не обязательно начать отбывать наказание сразу же.

Этот запрос поступил после того, как Трамп на прошлой неделе обвинил в предвзятости председателя жюри присяжных по делу Стоуна. Во вторник он сделал ретвит этого поста после того, как ведущий Fox News также сказал, что Стоун заслуживает нового процесса.

«Госпожа председатель, вы юрист, у вас есть долг, прямое обязательство сообщить при отборе присяжных о существовании этих твитов, в которых вы столь негативно отзываетесь о президенте и людях, которые его поддерживают», – написал Трамп.

«Совершенно очевидно, что следует провести новый процесс. Я думаю, почти любой судья в стране распорядился бы провести новый процесс. Но вот насчет судьи Джексон я не уверен», – добавил он.

В среду вечером Трамп опубликовал в «Твиттере» ссылку на материал Fox News, сопроводив его новой порцией критики в адрес судьи.

Публичные комментарии Трампа по поводу дела Стоуна и его открытая критика в адрес федерального судьи породили обвинения в политическом вмешательстве в работу судебной власти.

Генпрокурор Уильям Барр и Минюст рекомендовали более мягкий приговор после того, как Трамп в одном из твитов назвал рекомендованный прокурорами приговор «ужасным» и «несправедливым».

Судью Джексон назначил, будучи президентом, Барак Обама, а Трамп нередко критикует многие решения и политические инициативы своего предшественника. Так, на прошлой неделе президент выразил недовольство по поводу решения Джексон приговорить бывшего менеджера его предвыборной кампании Пола Манафорта к одиночному заключению, а также по поводу того, что не было запущено расследование в отношении демократа Хиллари Клинтон.

Трамп на прошлой неделе поблагодарил Барра за то, что тот «взял в свои руки» дела Стоуна. При этом и Трамп, и Барр отрицают, что президент просил генпрокурора вмешаться.

Барр в следующем месяце должен выступить в Юридическом комитете Палаты представителей.

Более 2000 бывших сотрудников Минюста призвали Барра подать в отставку, заявляя, что его действия в деле Стоуна «откровенно и неоднократно» попирали независимость судебной власти.

Барр в интервью ABC News на прошлой неделе отметил, что твиты президента «делают невозможным» выполнение его работы, и подчеркнул, что «не позволит никому давить на себя, будь то Конгресс, редколлегия газеты или президент».

Трамп признал, что он «осложняет» работу Барра, однако назвал его «очень честным человеком», готовым противостоять людям, которые «не хотят, чтобы происходило хорошее».