Новый Volkswagen Caddy рассекретили перед презентацией

20.02.2020, 18:14, Новости дня

В Сети опубликовали официальные фотографии нового пассажирского Volkswagen Caddy.

Презентация данной модели состоится на ближайшем автосалоне в Женеве, который пройдет в следующем месяце. В свою очередь, новинка Volkswagen Caddy получит заниженную решетку радиатора, ходовые огни со светодиодами, а также декоративные линии на кузове. Также новая модель имеет удлиненные задние фонари, которые практически доходят до крыши.

Под капотом новой модели Volkswagen Caddy установили 1,0 и 1,5-литровый двигатели с мощностью 90 и 150 л.с. соответственно. Кроме того, под капотом применят гибридную установку с улучшенными параметрами. Стартовая стоимость модели составляет 1,5 миллиона рублей в базовой комплектации.



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