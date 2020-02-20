Компания Peugeot представила новый пикап Landtrek

20.02.2020, 18:14, Новости дня

Известный французский автогигант Peugeot официально презентовал новый пикап, который получил название Landmark.

Данный автомобиль построен на архитектуре от китайского экземпляра Changan Kaicheng F70. В свою очередь, французский пикап имеет предназначение для развивающихся стран, включая Южную Америку. Кроме того, покупатели смогут приобрести данный экземпляр без заднего бампера, благодаря чему можно откинуть борт на 180 градусов.

Грузоподъемность автомобиля достигает 1,2 тонн. Также в автомобиле предусмотрели двухспицевый руль, похожий на модель Peugeot 3008. Под капотом пикапа применят 1,9-литровый дизельный двигатель с мощностью 150 л.с. Новинка имеет шестиступенчатую механическую коробку передач.