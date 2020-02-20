Пожаловавшегося на русский язык латвийского депутата раскритиковали в Сети

20.02.2020, 18:12, Новости дня

Депутат латвийского парламента Атис Леиньш пожаловался на русский язык в аэропорту Риги, после чего его раскритиковали подписчики в соцсетях.

Сотрудники контроля безопасности заговорили с его супругой на русском языке, что возмутило парламентария, сообщил Леиньш, передает РИА «Новости».

«Когда закончится эта подчиненность в отношении пиетета к русскому языку, привитая во времена оккупации Латвии? Какой смысл жить в Латвии, если первый язык не язык нашей страны – латышский язык», – сообщил депутат в соцсетях.

Он пригрозил засудить аэропорт за нарушение закона о госязыке и «ущемление» достоинства.

«Может быть, в аэропорту вообще стоит говорить только на одном – международном языке – английском? Так, чтобы все поняли», – задал депутату вопрос Эрик Кажус.

Он отметил, что почти во всех аэропортах за границей разговаривают только на английском.

Эдгарс Лаздиньш спросил у парламентария, почему русский язык задевает его достоинство. Он отметил, что персонал руководствуется эффективностью на работе.

«Если эффективным является попытка угадать, на каком языке человек говорит, то почему бы работникам этого не делать?» – отметил Лаздиньш.

В январе латышские националисты из партии «Все для Латвии! – Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии» выступило за запрет предвыборной агитации в республике не на государственном языке.

Ранее в Латвии призывали сделать разговоры на русском языке платными.



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