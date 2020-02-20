Наука: Модифицированный протез помог владельцу преобразовывать «мысли в музыку»

20.02.2020, 18:00, Разное

Немецкий музыкант-энтузиаст превратил свой протез в устройство, которое позволяет ему преобразовывать «мысли в музыку», используя лишь собственный мозг.

Бертольт Мейер родился без части левой руки и некоторое время назад получил протез кисти, который управляется отведением электрических импульсов от нервных волокон в культе.

Однако такая «механическая прокладка» для автора электронной музыки оказалась скорее мешающим элементом. И Мейер нашёл новый способ создания треков. Он создал уникальное устройство, позволяющее преобразовывать нервные импульсы в музыкальные произведения.

«Для меня это — как управлять синтезатором силой мысли», — говорит изобретатель.

Свою довольно необычную установку Бертольт Мейер назвал SynLimb. Суть изобретения заключается в контроллере, который через переходник подключён к синтезатору. С помощью этой установки Мейер может создавать мелодии, не использую при этом пальцев и рук. Видео, в котором музыкант рассказал про своё устройство и показал его, появилось на YouTube 17 февраля. Несмотря на то, что сам Мейер подчеркивает, что он не инженер, комментаторы ролика, поддерживая изобретателя, говорят, что он «на 100 процентов» обратное.