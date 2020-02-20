Air France-KLM ожидает потери 200 миллионов евро прибыли из-за коронавируса

20.02.2020, 18:06, Новости дня

Франко-нидерландская авиагруппа Air France-KLM предупредила, что к апрелю она потеряет от 150 до 200 миллионов евро прибыли из-за жесткого влияния вспышки китайского коронавируса на авиационную отрасль, передает Reuters.

Акции франко-голландской группы резко упали после публикации итоговых результатов за 2019 год и публикации прогноза на 2020 год, который был в центре внимания рынков, которые следят за экономическим эффектом далеко за пределами Китая, где и произошла вспышка коронавируса.

Как и многие глобальные авиакомпании, Air France-KLM отменила полеты в континентальный Китай до конца марта, основываясь на своей оценке воздействия и исходя из предположения, что рейсы будут возобновляться постепенно.

"Это гипотеза, которую мы используем на данный момент, но мы не знаем, насколько она заслуживает доверия", — сказал финансовый директор Air France-KLM Фредерик Гейджи.

"Очевидно, что если (вспышка коронавируса) продлится дольше, воздействие будет более тяжелым", — отметил представитель авиагруппы.

Акции Air France-KLM упали на 3,8% до 9,36 евро 20 февраля, поскольку акции туристических компаний пострадали из-за растущей обеспокоенности по поводу распространения вируса на территории Азии.

Для Air France и ее компаньона KLM, как и для мировых аналогов, вспышка в январе произошла как раз в тот момент, когда ослабление напряженности в мировой торговле, казалось, обещало более высокий спрос в 2020 году.

На рейсы в материковый Китай приходилось 5,5% перевозок Air France-KLM в 2019 году.

При новом генеральном директоре Бене Смите Air France-KLM должна профинансировать амбициозный план обновления парка воздушных судов, который предусматривает капитальные затраты в этом году на уровне 3,6 млрд евро, поскольку для этого требуется доставка пяти новых самолетов Airbus A350 и четырех Boeing 787s.

Эти планы пока сохраняются, но Air France-KLM готова пересмотреть свои цели по бюджету и пропускной способности, если прогноз по коронавирусу ухудшится.

"У нас есть много сценариев, которые мы можем рассмотреть, если этот вирус продолжится", — сказал Смит. В настоящее время группа планирует расширить свою сеть на 2-3% в 2020 году, а недорогой оператор Transavia — на 4-6%.

Операционная прибыль в четвертом квартале составила 96 миллионов евро при росте выручки на 1,9% до 6,618 миллиарда, что не соответствует ожиданиям в 104 миллиона евро при 6,648 миллиардах доходов в опросе аналитиков, предоставленном компанией.

Сокращение операционных доходов за весь год на 18,8% отразилось на снижении доходов от пассажирских и грузовых перевозок, а также на более высоких расходах на топливо, которые, как ожидается, сократятся на 300 миллионов евро в этом году.