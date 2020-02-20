Вторая беглянка вернулась в петербургскую больницу на карантин по коронавирусу

20.02.2020, 18:06, Новости дня

Жительница Санкт-Петербурга Анна Рыбакова, сбежавшая из карантина по коронавирусу, сегодня добровольно вернулась в больницу имени Боткина, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

Накануне Невский районный суд постановил принудительно поместить девушку в медучреждение до 24 февраля для прохождения дополнительных обследований. Сама Рыбакова на судебном заседании не присутствовала.

Ранее суд принял аналогичное решение в отношении другой беглянки Аллы Ильиной. В конце января девушка вернулась в Санкт-Петербург из Китая, где сейчас отмечается вспышка нового вида вирусного заболевания. Никаких симптомов заболевания у нее не было, однако ее все равно поместили на карантин в инфекционную больницу имени С.П. Боткина. Однако на следующий день Ильина, взломав электронный замок, самовольно покинула больницу.

Ее примеру последовали еще три человека, находившиеся в аналогичной ситуации. Двое из них вскоре вернулись добровольно, а на Рыбакову и Ильину главный государственный санитарный врач города подал в суд.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае превысило 74,5 тысячи человек. 2118 заболевших скончались, 16,1 тысячи официально считаются выздоровевшими.



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